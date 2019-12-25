Неудавшийся убийца петербургского композитора Александра Колкера оказался страстным фанатом его жены

По версии следствия, 20 февраля 2022 года фигурант уголовного дела с целью убийства напал на потерпевшего с ножом в лифте его собственного дома.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего уроженца Сахалинской области. Он обвиняется в покушении на убийство композитора Александра Колкера. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, 20 февраля 2022 года фигурант уголовного дела с целью убийства напал на потерпевшего с ножом в лифте его собственного дома. Однако действия нападавшего были пресечены активным сопротивлением 88-летнего композитора. По версии следователей, преступление совершено на почве неприязни – мужчина являлся восторженным почитателем умершей жены Александра Колкера.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Александр Колкер является автором более 100 известных песен, многие из которых вошли в репертуар таких артистов как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон. Хитами стали "Стоят девчонки", "Парень с Петроградской стороны"

Фото: Кино-театр.ру