Задержан подозреваемый в нападении на 88-летнего композитора Александра Колкера

Грабитель был вооружен ножом.

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на 88-летнего композитора Александра Колкера. Вооружившись ножом, он угрожал потерпевшему в лифте.

Подозреваемого задержали "по горячим следам" в одном из хостелов Петербурга. На композитора напал 46-летний житель Южно-Сахалинска. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину проверяют на совершении аналогичных преступлений, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение на Александра Колкера произошло в лифте дома на набережной Черной речки. Мужчина в маске зашел вслед за композитором. После этого он схватил музыканта за лицо и повалил на пол, совершая несколько ударов. Затем нападавший убежал. 88-летний Колкер смог самостоятельно подняться с пола. У него диагностировали ранение руки.

Ранее мы публиковали видео задержания подозреваемого в жестоком убийстве в секс-шопе на Дыбенко.

Фото: Кино-театр.ру