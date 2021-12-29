Появилось видео задержания подозреваемого в жестоком убийстве в секс-шопе на Дыбенко

Мужчина более десяти раз ударил продавщицу ножом. Она умоляла его не убивать.

В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве 33-летней продавщицы в секс-шопе на улице Дыбенко. В ходе допроса выяснилось, что мужчина планировал ограбление и выжидал, когда закроются расположенные рядом магазины.

Задержание мужчины сняли полицейские на видео. Он сознался в содеянном.

И я сорвался, ударил ее ножом несколько раз. Заявил он

На записи с камеры видеонаблюдения, установленной в секс-шопе, видно, как мужчина разговаривает с продавщицей, а затем достает нож и требует уйти в подсобное помещение. Она говорит ему: "Не стоит", и в этот момент грабитель срывается и начинает ожесточенно бить свою жертву ножом в живот. В результате он нанес женщине более десяти ударов. Она умоляла его не убивать.

После мужчина схватил с полки два интимных массажера и убежал. От полученных травм продавщица скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы писали, что за неудавшееся убийство катаной петербуржец предстанет перед судом.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург