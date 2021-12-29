За неудавшееся убийство катаной петербуржец предстанет перед судом

По версии следствия, в конце октября 2021 года местный житель познакомился с 34-летним прохожим на улице и сразу пригласил его в квартиру на Бабушкина, домой.

В пятницу, 18 февраля, стало известно, что Невский суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о покушении на убийство сувенирной катаной. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

По версии следствия, в конце октября 2021 года местный житель познакомился с 34-летним прохожим на улице и сразу пригласил его в квартиру на Бабушкина, домой. Между ними внезапно вспыхнула ссора и новый знакомый схватил со стены декоративный меч-катану. После этого злоумышленник ударил хозяина дома по голове и телу.

Потерпевший выбежал из квартиры и вызвал скорую помощь. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее появилось видео драки водителей маршрутки и иномарки в Выборгском районе Петербурга.

Фото: Piter.tv

