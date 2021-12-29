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Появилось видео драки водителей маршрутки и иномарки в Выборгском районе Петербурга

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Третий мужчина пытается их разнять, однако сделать это не получается. 

В пятницу, 18 февраля, очевидцы засняли драку водителей маршрутки и иномарки в Выборгском районе Петербурга. Видео они опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте". 

На видеозаписи участники драки сцепились и пытаются нанести удары. Судя по кадрам, драка происходит около автомобиля Renault. Третий мужчина пытается их разнять, однако сделать это не получается. 

Ранее мы писали, что полицейские задержали подозреваемого в краже имущества коммерческого предприятия на сумму более 7 млн рублей.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Оксана Катульская

Теги: драка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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