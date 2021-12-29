Полицейские задержали подозреваемого в краже имущества коммерческого предприятия на сумму более 7 млн рублей

Подозреваемого задержали.

Накануне вечером в поселке Кузьмоловский Всеволожского района у дома №7 по улице Школьной в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативная группа уголовного розыска Главка при силовой поддержке Росгвардии задержала 530летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Предполагается, что с 1 сентября по 10 ноября прошлого года подозреваемый похитил более 7 млн рублей из дома на улице Лесной в поселке Павлово в Кировском районе. Деньги принадлежат оммерческому предприятию. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Расследование дела продолжается.

Фото: Piter.tv