  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейские задержали подозреваемого в краже имущества коммерческого предприятия на сумму более 7 млн рублей
Сегодня, 12:59
80
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские задержали подозреваемого в краже имущества коммерческого предприятия на сумму более 7 млн рублей

0 0

Подозреваемого задержали.

Накануне вечером в поселке Кузьмоловский Всеволожского района у дома №7 по улице Школьной в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативная группа уголовного розыска Главка при силовой поддержке Росгвардии задержала 530летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Предполагается, что с 1 сентября по 10 ноября прошлого года подозреваемый похитил более 7 млн рублей из дома на улице Лесной в поселке Павлово в Кировском районе. Деньги принадлежат оммерческому предприятию. По данному факту было возбуждено уголовное дело.  Подозреваемый задержан. 

Расследование дела продолжается. 

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, кража, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии