В Петербурге прокуратура вступилась за пенсионерку, которую родная дочь не пускает домой

Пенсионерка вынуждена с июля 2021 года ночевать у знакомых или в социальной гостинице, других средств, кроме пенсии, у неё нет.

Прокуратура Центрального района Петербурга вступилась за пенсионерку, которую родная дочь не пускает домой. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка показала, что пенсионерка является собственником двухкомнатной квартиры в одном из домов по Итальянской улице. Без объяснения причин родная дочь и её муж поменяли дверные замки в квартире, чинят препятствия в проживании, игнорируют просьбы пенсионерки пустить её домой.

Иного жилья у женщины нет. Пенсионерка вынуждена с июля 2021 года ночевать у знакомых или в социальной гостинице, других средств, кроме пенсии, у неё нет.

Прокурор обратился в суд с иском в защиту жилищных прав пенсионерки. Он потребовал обязать ответчиков не чинить препятствия в проживании, а также отдать пожилой петербурженке ключи от квартиры.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены. Родственники обязаны предоставить пенсионерке доступ в квартиру для проживания, передать комплект ключей от входной двери. Также суд постановил выселить из квартиры незаконно проживающего зятя заявительницы.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)