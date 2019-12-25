Нападающий СКА Сергей Плотников поделился воспоминаниями об игре в НХЛ

До переезда в Петербург он сыграл за "Питтсбург" и "Аризону".

Хоккеист петербургского СКА Сергей Плотников в прямом эфире в Instagram ответил на вопрос о времени, проведенном в Национальной хоккейной лиге (НХЛ - прим.)

В НХЛ мне дали понять, как важно работать над собой. Как нужно держать форму, постоянно улучшать свои сильные стороны и работать над слабостями. Мне многое дали тренеры по физподготовке из НХЛ. Мне понравился их подход, их идеология, упражнения. Сергей Плотников, нападающий СКА

В сезоне 2015/16 Сергей Плотников выступал за "Питтсбург Пингвинз" и "Аризону Койотис". В общей сумме нападающий провел в регулярном чемпионате НХЛ 45 матчей и набрал три очка. В июле 2016 года Плотников перешел в СКА и помог клубу в дебютном сезоне завоевать Кубок Гагарина.

Напомним, СКА должен был встретиться в полуфинале Восточной конференции с "Йокеритом", но финский клуб в связи с эпидемией коронавируса отказался от дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина. 25 марта КХЛ досрочно завершила сезон 2019/20.

Ранее стало известно, что защитник СКА Артем Зуб близок к переходу в "Оттаву".

Фото: VK / @ska