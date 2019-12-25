Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий вернется в "Динамо"

Он играл за московский клуб в прошлом сезоне.

Как сообщает издание "БИЗНЕС Online", хоккеист петербургского СКА Дмитрий Кагарлицкий сменит команду в ближайшее время.

Нападающий может вернуться в московское "Динамо". Он уже играл за клуб в прошлом сезоне, пока не перешел в СКА в июне 2019 года. Контракт Кагарлицкого с армейцами действует до конца сезона 2021/22.

В минувшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) Дмитрий Кагарлицкий провел 36 матчей и набрал 15 очков.

Напомним, СКА должен был встретиться в полуфинале Восточной конференции с "Йокеритом", но финский клуб в связи с эпидемией коронавируса отказался от дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина. 25 марта КХЛ досрочно завершила сезон.

Ранее была информация о том,что СКА может обменять Илью Каблукова и Дмитрия Кагарлицкого.

Фото: ska.ru