Нападающий "Рейнджерс" Панарин оформил хет-трик в матче НХЛ с "Детройтом"

Игра закончилась со счетом 5:2.

Команда "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграла "Детройт" с результатом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе клуба победителей заброшенными шайбами в воротах оппонентов отметился на 9, 16 и 32 ми нутах российский нападающий Артемий Панарин, на 29 и 33 минутах голы реализовали спортсмены Винсент Трочек и Виктор Манчини. На стороне проигравших отличились на 22 и 57 минутах Мориц Зайдер и Джей Ти Комфер. Дополнительно форвард Панарин записал на свой счет один результативный пас.

В четырех матчах в начале текущего сезона НХЛ россиянин уже набрал 11 очков, включая пять голов и шесть результативных передач. Хоккеист делит первое место в рейтинге лучших бомбардиров регулярного чемпионата со своим соотечественником из "Питтсбурга" Евгением Малкиным, который принял участие в пяти играх команды. В текущий момент "Рейнджерс" занимают второе место в списке Восточной конференции с 7 очками после четырех проведенных матчей. "Детройт" расположился на последнем месте с 2 очками.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET