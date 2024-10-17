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Дубль Минтюкова помог "Анахайму" одержать победу над "Ютой"

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Хоккеист был назван второй звездой матча.

"Анахайм" добился победы над "Ютой" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Нападающий "Анахайма" Павел Минтюков был признан второй звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей. В овертайме победу хозяевам принес Лео Карлссон.

В ныненшем сезоне НХЛ Павел Минтюков провел 3 матча и набрал 2 (2+0) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Задорова помогла "Бостону" обыграть "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, павел минтюков, хк анахайм дакс, хк юта
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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