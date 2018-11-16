Передача Задорова помогла "Бостону" обыграть "Колорадо"

Защитник набрал третье очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Бостон" одержал победу над "Колорадо" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Защитник "Бостона" Никита Задоров принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Коула Кепке, забросившего первую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 5 матчей и набрал 3 (0+3) очка.

Ранее мы сообщали, что гол и три передачи Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET