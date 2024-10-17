Гол и три передачи Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Баффало"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Питтсбург" обыграл "Баффало" в овертайме со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Брайану Расту, Рикарду Раккелю и Сидни Кросби.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 5 матчей и набрал 11 (2+9) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль Мичкова не помог "Филадельфии" уйти от поражения в матче с "Эдмонтоном".

Видео: YouTube / SPORTSNET