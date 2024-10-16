Дубль Мичкова не помог "Филадельфии" уйти от поражения в матче с "Эдмонтоном"

Россиянина признали второй звездой встречи.

"Филадельфия" уступила "Эдмонтону" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Роджерс Плейс" в Эдмонтоне.

Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. "Филадельфия" вела в счете, но в итоге уступила в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел 3 матча и набрал 3 (1+2) очка.

Ранее мы сообщали, что две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Вегас".

Видео: YouTube / SPORTSNET