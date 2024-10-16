Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Вегас"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Вашингтон" одержал победу над "Вегасом" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был признан первой звездой матча. Россиянин помог отличиться Тому Уилсону и Алексею Протасу.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 2 матча и набрал 3 (0+3) очка.

Ранее мы сообщали, что гол и две передачи Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Монреалем".

Видео: YouTube / SPORTSNET