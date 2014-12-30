Гол и две передачи Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Монреалем"

"Питтсбург" одержал победу над "Монреалем" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил шестую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Рикарду Ракеллю и Крису Летангу.
В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 4 матча и набрал 7 (1+6) очков.
Ранее мы сообщали, что три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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