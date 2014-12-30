Гол и две передачи Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Монреалем"

Россиянин был признал первой звездой матча.

"Питтсбург" одержал победу над "Монреалем" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил шестую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Рикарду Ракеллю и Крису Летангу.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 4 матча и набрал 7 (1+6) очков.

Ранее мы сообщали, что три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт".

Видео: YouTube / SPORTSNET