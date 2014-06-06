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Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт"

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Форвард был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" одержали победу над "Детройтом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин оформил три голевые передачи. Он помог отличиться Алекси Лафреньеру, Крису Крайдеру и Мике Зибанеджаду.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 3 матча и набрал 7 (2+5) очков.

Ранее мы сообщали, что Малкин набрал 1300 очков в НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк детройт ред уингз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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