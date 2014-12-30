Малкин набрал 1300 очков в НХЛ

Форвард стал третьим игроком в истории "Питтсбурга", кому удалось добиться этого достижения.

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин обновил личный рекорд результативности в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В игре против "Торонто" его команда уступила со счетом 2:4. Малкин принял участие в обеих шайбах "Питтсбурга", отметившись голевыми передачами. Таким образом форвард набрал 1300 (498+802) передач в 1148 матчах в карьере.

Отмечается, что Евгений Малкин стал третьим игроком в истории "Питтсбурга", кому удалось добиться этого достижения. До него отметку в 1300 очков преодолели Марио Лемье и Сидни Кросби.

Ранее мы сообщали, что три передачи Кузьменко принесли "Калгари" победу над "Филадельфией".

Видео: YouTube / SPORTSNET