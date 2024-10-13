Три передачи Кузьменко принесли "Калгари" победу над "Филадельфией"

Форвард набрал четыре очка в первых матчах нового сезона НХЛ.

"Калгари" одержал победу над "Филадельфией" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Нападающий "Калгари" Андрей Кузьменко принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился тремя голевыми передачами. В нынешнем сезоне НХЛ хоккеист в двух матчах набрал четыре очка.

Ранее мы сообщали, что гол и две передачи Марченко помогли "Коламбусу" обыграть "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET