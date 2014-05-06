Гол и две передачи Марченко помогли "Коламбусу" обыграть "Колорадо"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Коламбус" обыграл "Колорадо" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Форвард Коламбуса Кирилл Марченко был признан первой звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота хозяев. Он также отметился двумя голевыми передачами.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кирилл Марченко провел 78 матчей и набрал 42 (23+19) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Кузьменко помогла "Калгари" одержать победу над "Ванкувером".

Видео: YouTube / SPORTSNET