Гол и две передачи Марченко помогли "Коламбусу" обыграть "Колорадо"

"Коламбус" обыграл "Колорадо" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.
Форвард Коламбуса Кирилл Марченко был признан первой звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота хозяев. Он также отметился двумя голевыми передачами.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кирилл Марченко провел 78 матчей и набрал 42 (23+19) очка.
Ранее мы сообщали, что передача Кузьменко помогла "Калгари" одержать победу над "Ванкувером".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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