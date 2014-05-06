  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:42
86
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Гол и две передачи Марченко помогли "Коламбусу" обыграть "Колорадо"

0 0

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Коламбус" обыграл "Колорадо" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Форвард Коламбуса Кирилл Марченко был признан первой звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота хозяев. Он также отметился двумя голевыми передачами.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кирилл Марченко провел 78 матчей и набрал 42 (23+19) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Кузьменко помогла "Калгари" одержать победу над "Ванкувером".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кирилл марченко, национальная хоккейная лига, хк коламбус блю джекетс, хк колорадо эвеланш
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии