Передача Кузьменко помогла "Калгари" одержать победу над "Ванкувером"

С его передачи отличился Расмус Андерсон.

"Калгари" обыграл "Ванкувер" в овертайме со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Форвард "Калгари" Андрей Кузьменко принял участие в победе своей команды. Россиянин оформил голевую передачу на Расмуса Андерсона, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Андрей Кузьменко провел 72 матча и набрал 46 (22+24) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET