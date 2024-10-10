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Четыре очка Барбашева принесли "Вегасу" победу над "Колорадо"

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Форвард был признан первой звездой матча.

"Вегас" одержал победу над "Колорадо" со счетом 8:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев был признан первой звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей. Он также помог отличиться Марку Стоуну и Заку Уайтклауду.

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 82 матча и набрал 45 (19+26) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Питтсбург".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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