Четыре очка Барбашева принесли "Вегасу" победу над "Колорадо"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Вегас" одержал победу над "Колорадо" со счетом 8:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев был признан первой звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей. Он также помог отличиться Марку Стоуну и Заку Уайтклауду.

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 82 матча и набрал 45 (19+26) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Питтсбург".

Видео: YouTube / SPORTSNET