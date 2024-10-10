Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Питтсбург"

"Рейнджерс" обыграли "Питтсбург" с разгромным счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился двумя голевыми передачами, с которых отличились Алекси Лафреньер и Винсент Трочек.
В минувшем регулярном сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 82 матча и набрал 120 (49+71) очков.
Ранее мы сообщали, что передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Чикаго".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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