  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:04
101
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Чикаго"

0 0

Команда проводит дебютный сезон в НХЛ.

"Юта" обыграла "Чикаго" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился голевой передачей на Барретта Хэйтона, забросившего третью шайбу в ворота гостей.

Отметим, что "Юта" проводит дебютный сезон в НХЛ. Команда будет выступать в Центральном дивизионе Западной конференции..

Ранее мы сообщали, что "Монреаль" задрафтовал форварда СКА Демидова.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: михаил сергачев, национальная хоккейная лига, хк чикаго блэкхокс, хк юта
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии