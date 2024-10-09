Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Чикаго"

Команда проводит дебютный сезон в НХЛ.

"Юта" обыграла "Чикаго" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился голевой передачей на Барретта Хэйтона, забросившего третью шайбу в ворота гостей.

Отметим, что "Юта" проводит дебютный сезон в НХЛ. Команда будет выступать в Центральном дивизионе Западной конференции..

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Видео: YouTube / SPORTSNET