"Монреаль" задрафтовал форварда СКА Демидова

Хоккеист был выбран под пятым общим номером.

"Монреаль" выбрал форварда системы петербургского СКА Ивана Демидова на драфте НХЛ-2024. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Ежегодная церемония драфта хоккеистов прошла в Лас-Вегасе. 18-летний хоккеист был выбран канадским клубом под пятым общим номером. Фамилию хоккеисты со сцены произнесла известная певица Селин Дион.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги Иван Демидов провел 30 матчей и набрал 60 (23+37) очков. Форвард стал обладателем Кубка Харламова в составе "СКА-1946".

Ранее мы сообщали, что "Флорида" стала обладателем Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET