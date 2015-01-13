"Флорида" стала обладателем Кубка Стэнли

Команда впервые выиграла самый престижный трофей НХЛ.

"Флорида" обыграла "Эдмонтон" со счетом 2:1 в седьмом матче финала Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Защитник "Флориды" Дмитрий Куликов принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Сэму Райнхарту, который забросил вторую шайбу в ворота гостей. "Флорида" выиграла финальную серию со счетом 4:3.

Отметим, что команда впервые выиграла самый престижный трофей НХЛ. До этого "Флорида" дважды выходила в финал Кубка Стэнли, но оба раза уступала.

Ранее мы сообщали, что фанаты "Эдмонтона" спели про Бобровского во время гимна США.

Видео: YouTube / SPORTSNET