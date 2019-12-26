Найденные в реке Петербурга останки принадлежат убитой историком Соколовым

Речь идет о частях тела, которые были найдены 26 декабря.

Генетическая судебная экспертиза подтвердила, что останки, найденные в реке в Петербурге, принадлежат аспирантке СПбГУ Анастасии Ещенко. Они были найдены в реке Мойке 26 декабря, передало "ТАСС" слова адвоката семьи погибшей.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 8 ноября историк Олег Соколов попытался задушить свою возлюбленную Анастасию Ещенко, затем несколько раз выстрелил в неё из обреза и расчленил. Фрагменты тела он скидывал в Мойку, это попало на видео.Туловище водолазы обнаружили неподалеку от дома №4 по Гапсальской улице, позднее были найдены другие останки.

Психиатры признали бывшего доцента СПбГУ вменяемым.

На данный момент Соколова находится на следственных действиях в Москве и пробудет там до апреля 2020.

Фото: Piter.TV