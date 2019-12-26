Историк Соколов пробудет на следственных действиях в Москве до середины апреля

Адвокат доцента отметил, что тот относительно здоров.

Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении своей возлюбленной – аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко – остается в Москве до завершения следственных действий. Об этом рассказал журналистам адвокат доцента Александр Почуев.

В столице Соколов пробудет до середины апреля. Почуев отметил, что его подопечный относительно здоров и сотрудничает со следователями: на данный момент окончились следственные действия в СИЗО-2. Адвокат посетовал, что СМИ по-прежнему травят Олега Соколова.

Ранее сообщалось, что психиатры признали вменяемым историка Олега Соколова.

Фото: Piter.TV