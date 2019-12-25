Движение по КАД перекроют для проведения следственных действий

Дорогу перекроют всего на 20 минут.

В субботу, 16 октября, участок на 20-м километре внутреннего кольца на участке между развязкой на пересечении с Выборгским шоссе и развязкой на пересечении с проспектом Энгельса будет полностью перекрыт, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Дорогу перекроют для проведения следственных мероприятий сотрудниками МВД с 7 до 7:20 утра. Отмечают, что продолжительность перерыва не будет превышать 20 минут. Для обеспечения безопасности привлекут патрульные экипажи.

Всю информацию, как обычно, выведут на табло и знаки переменной информации. Петербуржцев просят учитывать информацию при планировании маршрута.

Ранее мы писали, что легкоатлетический забег ограничит движение от Петербурга до Пушкина.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"