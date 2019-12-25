Легкоатлетический забег ограничит движение от Петербурга до Пушкина

Ограничения введут в воскресенье.

В это воскресенье, 17 октября, в Петербурге вновь ограничат движение транспорта. На этот раз ограничения коснутся участков до Пушкина. Изменения связаны с проведением легкоатлетического забега.

Помимо того, что вводятся ограничения для автомобилей, изменятся и маршруты общественного транспорта.

Например, с 6 до 10 часов утра запретят проезд по Привокзальной площади от Широкой до Железнодорожной улиц. С 7:20 будет перекрыт участок Железнодорожной улицы от Новодоревенской до Привокзальной площади. Софийский бульвар перекроют с 8:30. Весь список ограничений опубликован на сайте комитета по транспорту.

Что касается общественного транспорта, то утром в воскресенье закроют движение по Московскому и Невскому проспектам. В связи с этим изменится маршрут сразу 18 троллейбусов №1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 22, 26, 27, 29, 35, 39, 44, 45, 47. Список измененного пути следования опубликован на сайте "Горэлектротранса".

Фото: pexels