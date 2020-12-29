Установивших взрывные устройства в Вашингтоне разыскивает ФБР.

Найденные у Капитолия США самодельные бомбы были оснащены таймерами. Об этом журналистам во время брифинга рассказал врио прокурора округа Колумбия Майкл Шервин. Чиновник рассказал, что самодельные взрывные устройства, обнаруженные около здания Конгресса США 6 января имели детонаторы. Сейчас ФБР занимается поиском тех, кто разместил бомбы. Сами устройства уничтожены правоохранительными органами.

Те две самодельные бомбы, которые были найдены, были обнаружены … вблизи территории Капитолия. Это были настоящие взрывные устройства. У них были детонаторы, у них были таймеры. Мы, конечно же, не знаем в точности, почему они не были приведены в действие. Это сейчас выясняется Майкл Шервин, исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия

Шервин отметил, что в приоритет ставятся те дела, в которых фигурирует оружие.За самые тяжелые преступления во время массовых беспорядков около Капитолия зачинщикам может грозить до 20 лет лишения свободы.

СМИ сообщили о подготовке вооруженных акций протеста в США.

Фото: Pixabay.com