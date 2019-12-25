  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нагревательные элементы в вейпах могут повредить легкие
Сегодня, 10:19
217
lesjasap

Нагревательные элементы в вейпах могут повредить легкие

0 0

Ученые проанализировали последствия, с которыми могут столкнуться курильщики электронных сигарет.

Нагревательные элементы в вейпах могут повредить легкие. Об этом заявил ученый Майкл Клейнман для издания The Mirror. Специалист уточнил, что нельзя расценивать электронные сигареты как менее вредный заменитель обычных. В рамках полномасштабного исследования стало известно о том, что вейпы серьезно влияют на сердечно-сосудистую систему организма. Некоторые курильщики, которые использовали для курения вейпы с деталями из никель-хромового сплава, получали повреждения легких.

В течение часа после начала эксперимента мы наблюдали признаки тяжелого респираторного расстройства, включая затрудненное дыхание, хрипы и одышку

Майкл Клейнман, автор исследования

Специалисты зафиксировали такие серьезные изменения в организме, как поражение легких, скопление эритроцитов, облитерация альвеолярных пространств, пневмонит. 

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропортах.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: вейп, легкие, нагревательный элемент, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии