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Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов
Сегодня, 15:24
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lesjasap

Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов

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Они стали более восприимчивы к опасным микробам.

Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов. Об этом заявили американские биологи в научном издании iScience. Над исследованием работали специалисты Нью-Йоркского университета.

Изменения касаются видового состава, а также численности микроорганизмов. В ротовой полости начинают формироваться бактериальные биопленки. Из-за этого курильщики стали более уязвимы к инфекциям и воспалениям. Также на здоровье оказывает влияние и выдыхаемый пар. Химики установили, что испарения вейпов содержат опасные токсины и канцерогены.Они повышают риск новообразований в легких. Вещества утончают стенки артерий и вен.

Ранее Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России.

Видео: YouTube/
 

Теги: вейп, микрофлора, наука, ученые, электронные сигареты
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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