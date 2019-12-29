Они стали более восприимчивы к опасным микробам.

Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов. Об этом заявили американские биологи в научном издании iScience. Над исследованием работали специалисты Нью-Йоркского университета.

Изменения касаются видового состава, а также численности микроорганизмов. В ротовой полости начинают формироваться бактериальные биопленки. Из-за этого курильщики стали более уязвимы к инфекциям и воспалениям. Также на здоровье оказывает влияние и выдыхаемый пар. Химики установили, что испарения вейпов содержат опасные токсины и канцерогены.Они повышают риск новообразований в легких. Вещества утончают стенки артерий и вен.

Ранее Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России.

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