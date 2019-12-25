На "знаменитом" месте парковки Боярского в Петербурге заметили разноцветный BMW

Момент остановки необычного автомобиля запечатлели очевидцы.

В центре Петербурга нашелся еще один автолюбитель, который решил припарковаться на проезжей части Невского проспекта. "Парковочное" место, на котором ранее был замечен актер Михаил Боярский, решил занять водитель "неонового" BMW.

Фотографией парковки поделились в соцсетях местные жители.

Напомним, манера парковки автомобиля актера Михаила Боярского стала поводом для изучения со стороны ГИБДД. В октябре 2019 года Боярский заплатил общую сумму в 8 тыс. рублей за парковку на встречной полосе в центре Петербурга, но после этого нарушения продолжились. "Мерседес" актера еще раз заметили на обочине Невского проспекта 29 декабря, а затем 2 января, а потом и в феврале 2020 года.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП / ВКонтакте