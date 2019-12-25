Местные власти проводят поисково-спасательную операцию в провинции Юньнань.

На юго-западе Китая пять человек пропали без вести после схода оползня. Об этом сообщили журналисты из местного информационного портала "Пэнпай". Они напомнили, что уже несколько дней страну накрывают продолжающиеся ливни. Пострадала провинция Юньнань. Там разрушенными оказались несколько жилых строений.

Грязевой поток сошел на сельский населенный пункт Мучан в уезде Чжэнькан утром 19 августа. Площадь потока составила более десяти тысяч квадратных метров. Один местный житель смог выбраться из дома самостоятельно. Сейчас на месте работают около 300 спасателей. Экстренные службы эвакуировали из региона жителей более 60 зданий. Ведется поисковая операция пропавших без вести.

В Мьянме не менее 50 человек погибли при сходе оползня.