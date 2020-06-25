На юге Китае затонуло судно, 27 человек оказались в воде

Пока что удалось спасти только десятерых человек.

На юге Китая затонуло судно в месте слияния рек Ланьцанцзян (Меконг) и Наньбаньхэ. Инцидент произошел в ночь на 25 июня на территории провинции Юньнань в пределах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа . В результате трагедии 27 местных жителей оказались в воде. Информацию об этом подтвердило правительство КНР.

На данный момент специалисты устанавливают причины утопления судна. Ко всем пассажирам, находившимся на борту пострадавшего корабля, отправлена помощь. Спасателям удалось вытащить из воды десятерых. Ведется поисково-спасательная операция.

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Видео: YouTube / AP Archive