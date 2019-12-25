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На встрече в Петербурге Лукашенко назвал действия Литвы в отношении Калининграда объявлением войны
Сегодня, 20:30
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На встрече в Петербурге Лукашенко назвал действия Литвы в отношении Калининграда объявлением войны

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Лидер Белоруссии рассказал о беспокойстве по вопросу об изоляции Калининграда.

На переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко в Константиновском дворце Петербурга лидер Белоруссии рассказал о беспокойстве по действиям Литвы и Польши. Он назвал политику этих стран агрессивной по отношению к Калининграду. Об этом сообщили на портале РИА Новости. 

Лукашенко отметил, что изоляция российского города создает ощущение объявления войны. По словам политика, это недопустимо в наши времена.

В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению какой-то войны.  

 Александр Лукашенко

Ранее на PIter.tv: Лукашенко попросил Путина рассмотреть возможность зеркального ответа на тренировки самолетов НАТО у границ Белоруссии.

Фото:  kremlin.ru

Теги: литва, лукашенко, переговоры в петербурге, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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