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Лукашенко попросил Путина рассмотреть возможность зеркального ответа на тренировки самолетов НАТО у границ Белоруссии
Сегодня, 19:45
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Лукашенко попросил Путина рассмотреть возможность зеркального ответа на тренировки самолетов НАТО у границ Белоруссии

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Российский лидер отметил, что необходимости отвечать на тренировки НАТО пока нет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой РФ в Петербурге поделился тревожными мыслями по поводу учений НАТО у границ страны. Он попросил Владимира Путина принять меры. 

Без перебора. Они тренируют нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды.

Александр Лукашенко

Белорусский политик отметил, что не просит у России "завтра же" привезти ядерные боеприпасы в Белоруссии, но подчеркнул, что оставлять поведение НАТО без внимания опасно.

Владимир Путин  объяснил, что пока не видит необходимости отвечать тренировки  США. Он заявил, что важно позаботиться о безопасности союзного государства.

Ранее на Piter.tv: в ближайшие месяцы Белоруссия получит от РФ ракетные комплексы "Искандер-М".

Фото:  kremlin.ru 

Теги: лукашенко, нато сша, попросил путина, тренировки нато
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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