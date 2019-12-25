Лукашенко попросил Путина рассмотреть возможность зеркального ответа на тренировки самолетов НАТО у границ Белоруссии

Российский лидер отметил, что необходимости отвечать на тренировки НАТО пока нет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой РФ в Петербурге поделился тревожными мыслями по поводу учений НАТО у границ страны. Он попросил Владимира Путина принять меры.

Без перебора. Они тренируют нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды. Александр Лукашенко

Белорусский политик отметил, что не просит у России "завтра же" привезти ядерные боеприпасы в Белоруссии, но подчеркнул, что оставлять поведение НАТО без внимания опасно.

Владимир Путин объяснил, что пока не видит необходимости отвечать тренировки США. Он заявил, что важно позаботиться о безопасности союзного государства.

Ранее на Piter.tv: в ближайшие месяцы Белоруссия получит от РФ ракетные комплексы "Искандер-М".

Фото: kremlin.ru