Эксперты: на выборы в Петербурге придет 25% избирателей

Горизбирком рассчитывает на 40% явки.

В сентябрьских выборах в Петербурге примут участие 25% избирателей. Такими прогнозами с "Ведомостями" поделилась научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко.

Летом этого года Протасенко провела социологическое исследование, которое показало, что самыми активными избирателями являются пожилые люди. Так, 30% опрошенных, которые готовы прийти на выборы, – люди старше 60 лет. И лишь 3% – люди в возрасте до 30 лет.

В начале августа глава городской избирательной комиссии Наталья Чечина заявила, что до 40% (около 3,8 млн человек) от общего количества избирателей появятся на участках. К такому показателю Чечина пришла, основываясь на результатах прошлых кампаний.

Напомним, выборы в Государственную думу и Законодательное собрание Петербурга пройдут 17,18 и 19 сентября. Избиратели могут ознакомиться с бюллетенями в ЗакС и Госдуму.

Фото: pikabu.ru