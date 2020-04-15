Транспортные заторы образовались из-за большого количества желающих проехать в центр столицы.

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков. Об этом сообщили "РИА Новости". По данным журналистов, затрудненное движение наблюдается из-за обязательной проверки цифровых пропусков для людей, передвигающихся на транспортных средствах. Режим начал действовать в столице с 13 апреля, но проверки начались именно с 15 числа.

Корреспондент "РИА Новостей" рассказал, что утром 15 апреля полиции пришлось остановить поток автомобилей, которые находятся на Варшавском шоссе из-за большого количества желающих попасть в город. Многим пассажирам такси пришлось выходить из машин и пешком двигаться в сторону метрополитена, чтобы успеть на работу. По данным очевидцев, пропуска проверяют у водителей, включая таксистов. Проверка документов пассажиров не проводится.

В "Яндекс.Картах" статистика показывает утреннюю загруженность столичных дорог на уровне трех баллов. Наибольшая пробка фиксируется на Симферопольском шоссе в сторону центра Москвы.

В Подмосковье с 15 апреля начнут проверять пропуска у всех водителей.

Видео: Youtube/ анатолий щербаков