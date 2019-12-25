У "Камчатки" появилось четырехметровое граффити с Цоем

Его автором стал художник Олег Лукьянов.

В субботу, 15 августа, художник Олег Лукьянов нанес граффити-портрет Виктора Цоя на стену трансформаторной будки у легендарного клуба-музея "Котельная Камчатка". Об этом сообщили "Невские Новости".

На улице Блохина собралось большое количество поклонников музыканта – все они наблюдали за процессом. Полотно в 4 метра украсило двор в день 30-летия со дня смерти лидера группы "Кино".

Ранее мы рассказали о том, что сегодняшней ночью разводка Дворцового моста прошла под песни "Спокойная ночь" и "Кончится лето", а на Богословском кладбище фанаты почтили память рок-исполнителя. Кроме того, а за день до годовищины памятник Цою появился недалеко от станции метро "Проспект Ветеранов", где находится школа, в которой учился Виктор Цой.

Фото: Невские Новости