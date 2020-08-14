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Специалисты закончили установку памятника Цою у Ветеранов

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Скульптура появилась в Кировском районе за день до 30-ой годовщины со дня смерти музыканта.

В пятницу, 14 августа, в Кировском районе Петербурга завершилась установка памятника Виктору Цою. Корреспондент Piter.TV проследил за процессом перемещения бронзовой скульптуры на постамент.

 

 

 

 

Как мы писали ранее, в качестве места для памятника знаменитому музыканту был выбран сквер между проспектом Ветеранов и улицей Танкиста Хрустицкого. Утром рабочие подготовили место для монумента, а позже установили его с помощью подъемного крана.

 

Отметим, что школа, в которую ходил Цой, находится именно в Кировском районе. Изначально с инициативой установить памятник лидеру группы "Кино" выступила его мать еще 11 лет назад. В результате героя поколений 80-х и 90-х увековечили в бронзе за день до 30-ой годовщины со дня его смерти.

 

Ранее мы рассказали о том, что осенью станет известно, как будет выглядеть памятник Чайковскому.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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