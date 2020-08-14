В Кировском районе Петербурга начали устанавливать бронзового Цоя

Памятник появится в сквере на улице Танкиста Хрустицкого.

Утром в пятницу, 14 августа, в сквере на улице Танкиста Хрустицкого недалеко от станции метро "Проспект Ветеранов" в Петербурге начали устанавливать бронзовый памятник Виктору Цою. Как сообщил "Петербургский дневник", специалисты привезли на место саму скульптуру и занялись подготовкой постамента под нее.

Известно, что начало истории с памятником Цою положили 11 лет назад, когда Фонд памяти певца объявил конкурс на лучший проект скульптуры. Место для памятника выбрали сразу, поскольку в Кировском районе находится школа, где учился Цой. Сама идея памятника возникла у матери певца, но она не дожила до дня реализации своей задумки.

Отмечается, что с бронзовым Цоем возникло немало проблем: макет долго не согласовывали, на гранитном постаменте нашли трещины. Установить скульптуру удалось за день до 30-летия со дня гибели основателя группы "Кино".

Ранее мы рассказывали, что Дворцовый мост разведут под музыку Виктора Цоя.

Фото: Фонд Виктора Цоя