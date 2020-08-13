Дворцовый мост разведут под музыку Виктора Цоя

Шоу начнется в 00:45.

Ночью 15-го августа Дворцовый мост разведут под песни Виктора Цоя в специальной обработке. В этот день рок-музыкант трагически погиб 30 лет назад.

По информации "Петербургского дневника", звуковое шоу "Поющие мосты" начнется в 00:45. Две знакомые композиции Цоя прозвучат в обработке, она была создана бывшим участником группы "Кино" Юрием Каспаряном. В завершении шоу на разводной пролет Дворцового моста выведут проекцию легендарного музыканта.

Зрителям вручат памятные авторские открытки, которые позволяют увидеть видеоэкскурсию "Ленинград Виктора Цоя".



Напомним, Виктор Цой погиб 15 августа 1990-го года в автокатастрофе. Его похоронили на Богославском кладбище.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что арт-объект в сквере Цоя появится не раньше сентября.

Фото: Piter.TV