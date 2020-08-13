Дворцовый мост разведут под музыку Виктора Цоя

Ночью 15-го августа Дворцовый мост разведут под песни Виктора Цоя в специальной обработке. В этот день рок-музыкант трагически погиб 30 лет назад.
По информации "Петербургского дневника", звуковое шоу "Поющие мосты" начнется в 00:45. Две знакомые композиции Цоя прозвучат в обработке, она была создана бывшим участником группы "Кино" Юрием Каспаряном. В завершении шоу на разводной пролет Дворцового моста выведут проекцию легендарного музыканта.
Зрителям вручат памятные авторские открытки, которые позволяют увидеть видеоэкскурсию "Ленинград Виктора Цоя".
Напомним, Виктор Цой погиб 15 августа 1990-го года в автокатастрофе. Его похоронили на Богославском кладбище.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что арт-объект в сквере Цоя появится не раньше сентября.
Фото: Piter.TV
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