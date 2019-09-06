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Осенью станет известно, как будет выглядеть памятник Чайковскому
Сегодня, 10:09
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IRINA_CHALKINA

Осенью станет известно, как будет выглядеть памятник Чайковскому

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Он украсит площадь перед Концертным залом Мариинского театра, по улице Писарева, дом 20, лит А.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, как будет выглядеть памятник Чайковскому. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В настоящий момент ведомство выбирает место и время для подведения итогов конкурса. Жюри намерено отобрать работы уже в октябре-ноябре этого года. Однако точная дата зависит от эпидемиологической обстановки. 

Планируется, что памятник украсит площадь перед Концертным залом Мариинского театра, по улице Писарева, дом 20, лит А. 

Ранее мы сообщали о том, что Беглов заявил о формировании культуры применения масок и перчаток.

Фото:pixabay

Теги: памятник чайковскому
Категории: Лента новостей,

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