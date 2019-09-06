Осенью станет известно, как будет выглядеть памятник Чайковскому

Он украсит площадь перед Концертным залом Мариинского театра, по улице Писарева, дом 20, лит А.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, как будет выглядеть памятник Чайковскому. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В настоящий момент ведомство выбирает место и время для подведения итогов конкурса. Жюри намерено отобрать работы уже в октябре-ноябре этого года. Однако точная дата зависит от эпидемиологической обстановки.

Планируется, что памятник украсит площадь перед Концертным залом Мариинского театра, по улице Писарева, дом 20, лит А.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов заявил о формировании культуры применения масок и перчаток.

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