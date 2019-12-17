Определиться с концепцией арт-парка "Тучков буян" планируют в этом сентябре

Подведение итогов пришлось передвинуть из-за пандемии.

Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев на пресс-конференции "ТАСС" рассказал о будущих проектах в сфере градостроительства, которые планируются в Петербурге. Одним из них стал арт-парк "Тучков буян", передает корреспондент Piter.TV. Конкурс на разработку концепции парка был перенесен из-за коронавируса.

По словам Григорьева, конкурс должны завершить в сентябре. Итоги по разработке эскиза памятника Чайковскому должны подвести в октябре-ноябре. Он появится напротив Мариинского театра на улице Писарева. Пять финалистов были определены еще в декабре 2019-го года. Изначально итоги конкурса собирались подвести в апреле 2020.

Кроме того, комитет по градостроительству планирует масштабное благоустройство в Красногвардейском районе, а именно - в МО "Пороховые". Пожелания жителей будут учтены в проекте.

Ранее стало известно о том, что благоустройство набережной реки Охты и Оккервиль начнется в 2021 году.

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