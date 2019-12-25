Теперь участники конкурса должны представить концепции к 7 августа.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что конкурс на концепцию парка "Тучков буян" перенесли из-за COVID-19. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Соответствующее решение связано с пандемией коронавирусной инфекции. Известно, что теперь участники конкурса должны представить соответствующие концепции к 7 августа.

Напомним, идею строительства арт-парка на берегу Невы Беглов предложил весной прошлого года. Президент РФ одобрил инициативу. Так что скоро на "Набережной Европы", там, где ранее планировалось строить судебный квартал, появится современный арт-парк с большой зоной для прогулок, подземным выставочным, театральным и концертными комплексами, а также парком и Дворцом танца.

Ранее мы сообщали о том, что в Петергофе отменили запуск фонтанов.

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