Новая дата проведения весеннего праздника фонтанов пока не называется.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петергофе отменили запуск фонтанов. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу ГМЗ "Петергоф".

"Двадцать пятого апреля не будет запуска фонтанов. Это пока вся информация, которую мы можем дать", —сказано в сообщении.

Новая дата проведения весеннего праздника фонтанов пока не называется. Традиционный весенний праздник фонтанов в музее тоже придётся перенести.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге защитили от застройки 46 гектаров земли.

Фото:pixabay