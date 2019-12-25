В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петергофе отменили запуск фонтанов. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу ГМЗ "Петергоф".
"Двадцать пятого апреля не будет запуска фонтанов. Это пока вся информация, которую мы можем дать",
—сказано в сообщении.
Новая дата проведения весеннего праздника фонтанов пока не называется. Традиционный весенний праздник фонтанов в музее тоже придётся перенести.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге защитили от застройки 46 гектаров земли.
Фото:pixabay
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