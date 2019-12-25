Новый сквер "Инчхон" в Кронштадте площадью 1,7 га войдет в перечень зеленых насаждений общего пользования.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петербурге защитили от застройки 46 гектаров земли. Об этом сообщил вице-спикер ЗакСа Анатолий Дроздов на пленарном заседании.

Как оказалось, сквер "Инчхон" в Кронштадте площадью 1,7 га войдет в перечень зеленых насаждений общего пользования. Однако соответствующий законопроект пока не внесен в ЗакС.

Отметим, что этот же законопроект также предусматривает внесение в ЗНОП сквера в Выборгском районе площадью 2,4 га.

Ранее мы сообщали о том, что на продолжение реставрации памятника Николаю I выделяется 31,7 млн рублей.

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