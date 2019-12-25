На продолжение реставрации памятника Николаю I выделяется 31,7 млн рублей

На этом этапе работ специалисты займутся вензелями, выполнят другие работы.

На очередной, третий этап реставрации памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади выделяется 31,7 миллионов рублей. Закупку, в рамках которой предполагается найти высококвалифицированного исполнителя работ, разместило Санкт-Петербургское ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".

Как следует из документации к закупке, во время предстоящего этапа работ специалисты-реставраторы займутся, в частности, реставрацией вензелей с золочением монограмм "НI", бронзовыми буквами, сюжетными барельефами.

Все это предполагается завершить к 20 октября, получив, разумеется, до начала работ разрешение КГИОП.

Заявки на конкурс с ограниченным участием принимаются до 14 мая.

Реставрация этого известного памятника "Государю-рыцарю" ведется на средства администрации Санкт-Петербурга. Она началась в 2018 году.

Монумент I был возведен в 1859 году по проекту архитектора Огюста Монферрана при участии Петра Клодта. Он создан по заказу Александра-Освободителя в память об отце.

Как сообщало ранее Hiter.tv, памятник маршалу Коневу могут установить в Купчино.

Фото: Википедия